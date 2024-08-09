Російська економіка виснажується: країна вичерпує свої виробничі потужності
Джерело:Bloomberg
Російська економіка стикається з ознаками виснаження, оскільки трудові ресурси та виробничі потужності майже вичерпані. Сектори будівництва та банків після скасування пільгової іпотеки більше не захищені від високих відсоткових ставок.
Що відбувається в російській економіці
Попри те, що ВВП Росії зріс на понад 4% у другому кварталі 2024 року, економісти прогнозують уповільнення зростання до 0,5–1,5% у 2025 році.
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Військові витрати та заходи проти санкцій призвели до перегріву економіки, небаченого з часів кризи 2008 року.
Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна визнала, що резерви робочої сили та виробничих потужностей майже вичерпалися.Зауважте! За даними Федеральної служби статистики, Росії бракує понад два мільйони працівників, а рівень безробіття досяг історичного мінімуму у 2,4%, що нижче, ніж у будь-якій країні Великої сімки.
Російська промисловість постає перед труднощами
Російська військова промисловість стикається з обмеженнями через конкуренцію за робочу силу, дефіцит обладнання та обмежений доступ до імпортних компонентів, що посилює економічні проблеми.Зауважте! За даними Мінекономіки Росії, економічна активність у червні сповільнилася в багатьох секторах, а будівництво показало найнижчі темпи зростання з 2020 року.
Зростання переробної промисловості, зумовлене військовими замовленнями, вдвічі знизилося у червні порівняно з травнем. Гуртова торгівля також впала до менш ніж 2%.До речі! У липні Центробанк підняв ключову ставку до 18% для протидії стагфляції. Водночас високий рівень капітальних інвестицій може мати довгостроковий вплив на економічне зростання.