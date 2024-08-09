Що відбувається в російській економіці

Попри те, що ВВП Росії зріс на понад 4% у другому кварталі 2024 року, економісти прогнозують уповільнення зростання до 0,5%–1,5% у 2025 році.

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Військові витрати та заходи проти санкцій призвели до перегріву економіки, небаченого з часів кризи 2008 року.

Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна визнала, що резерви робочої сили та виробничих потужностей майже вичерпалися.

Зауважте! За даними Федеральної служби статистики, Росії бракує понад два мільйони працівників, а рівень безробіття досяг історичного мінімуму у 2,4%, що нижче, ніж у будь-якій країні Великої сімки.

Російська промисловість постає перед труднощами

Російська військова промисловість стикається з обмеженнями через конкуренцію за робочу силу, дефіцит обладнання та обмежений доступ до імпортних компонентів, що посилює економічні проблеми.

Зауважте! За даними Мінекономіки Росії, економічна активність у червні сповільнилася в багатьох секторах, а будівництво показало найнижчі темпи зростання з 2020 року.

Зростання переробної промисловості, зумовлене військовими замовленнями, вдвічі знизилося у червні порівняно з травнем. Гуртова торгівля також впала до менш ніж 2%.

До слова! У липні Центробанк підняв ключову ставку до 18% для протидії стагфляції. Водночас високий рівень капітальних інвестицій може мати довгостроковий вплив на економічне зростання.