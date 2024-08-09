Що відбувається в російській економіці

Попри те, що ВВП Росії зріс на понад 4% у другому кварталі 2024 року, економісти прогнозують уповільнення зростання до 0,5%–1,5% у 2025 році.

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Військові витрати та заходи проти санкцій призвели до перегріву економіки, небаченого з часів кризи 2008 року.

Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна визнала, що резерви робочої сили та виробничих потужностей майже вичерпалися.

Російська промисловість постає перед труднощами

Російська військова промисловість стикається з обмеженнями через конкуренцію за робочу силу, дефіцит обладнання та обмежений доступ до імпортних компонентів, що посилює економічні проблеми.

Зростання переробної промисловості, зумовлене військовими замовленнями, вдвічі знизилося у червні порівняно з травнем. Гуртова торгівля також впала до менш ніж 2%.