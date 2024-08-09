Що відбувається в російській економіці
Попри те, що ВВП Росії зріс на понад 4% у другому кварталі 2024 року, економісти прогнозують уповільнення зростання до 0,5%–1,5% у 2025 році.
Читайте також Чому може відбутися занепад нафтогазової економіки Росії
Військові витрати та заходи проти санкцій призвели до перегріву економіки, небаченого з часів кризи 2008 року.
Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна визнала, що резерви робочої сили та виробничих потужностей майже вичерпалися.
Російська промисловість постає перед труднощами
Російська військова промисловість стикається з обмеженнями через конкуренцію за робочу силу, дефіцит обладнання та обмежений доступ до імпортних компонентів, що посилює економічні проблеми.
Зростання переробної промисловості, зумовлене військовими замовленнями, вдвічі знизилося у червні порівняно з травнем. Гуртова торгівля також впала до менш ніж 2%.