Что происходит в российской экономике
Несмотря на то, что ВВП России вырос более чем на 4% во втором квартале 2024 года, экономисты прогнозируют замедление роста до 0,5%–1,5% в 2025 году.
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Военные расходы и меры против санкций привели к перегреву экономики, невиданного со времен кризиса 2008 года.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина признала, что резервы рабочей силы и производственных мощностей почти исчерпались.
Российская промышленность сталкивается с трудностями
Российская военная промышленность сталкивается с ограничениями из-за конкуренции за рабочую силу, дефицит оборудования и ограниченный доступ к импортным компонентам, что усугубляет экономические проблемы.
Рост перерабатывающей промышленности, обусловлен военными заказами, вдвое снизился в июне по сравнению с маем. Оптовая торговля также упала до менее чем 2%.