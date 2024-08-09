Что происходит в российской экономике

Несмотря на то, что ВВП России вырос более чем на 4% во втором квартале 2024 года, экономисты прогнозируют замедление роста до 0,5%–1,5% в 2025 году.

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Военные расходы и меры против санкций привели к перегреву экономики, невиданного со времен кризиса 2008 года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина признала, что резервы рабочей силы и производственных мощностей почти исчерпались.

Заметьте! По данным Федеральной службы статистики, России не хватает более двух миллионов работников, а уровень безработицы достиг исторического минимума в 2,4%, что ниже, чем в любой стране Большой семерки.

Российская промышленность сталкивается с трудностями

Российская военная промышленность сталкивается с ограничениями из-за конкуренции за рабочую силу, дефицит оборудования и ограниченный доступ к импортным компонентам, что усугубляет экономические проблемы.

Обратите внимание! По данным Минэкономики России, экономическая активность в июне замедлилась во многих секторах, а строительство показало самые низкие темпы роста с 2020 года.

Рост перерабатывающей промышленности, обусловлен военными заказами, вдвое снизился в июне по сравнению с маем. Оптовая торговля также упала до менее чем 2%.

К слову! В июле Центробанк поднял ключевую ставку до 18% для противодействия стагфляции. В то же время высокий уровень капитальных инвестиций может иметь долгосрочное влияние на экономический рост.