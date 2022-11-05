Фіксована ціна на російську нафту: економіст пояснив, як це вплине на країну-агресорку

Країни G7 та Австралія домовилися про фіксоване обмеження ціни на російську нафту. Залежно від того, якою саме буде ціна, це може дуже потужно вдарити по економіці Росії.

Про це 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин. Він зауважив, що всі напрями, на яких стоїть бюджет Росії, вже серйозно перебувають під санкціями.

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Що означає фіксована ціна на російську нафту

Пендзин зазначив, що зараз поки що немає якоїсь фіксованої ціни, вона перебуває ще в стадії обговорення. Те, що G7 й Австралія домовилися, – це просто наступний крок тих процесів, що відбуваються.

Він нагадав, що в попередніх пакетах було ухвалено рішення щодо взагалі повної заборони постачання російської нафти в Європу танкерним шляхом. Тим часом загальний обсяг купівлі нафти Індією в Російській Федерації зріс у 7 разів.

Тобто вся та нафта, яка теоретично перероблялася на нафтопереробних заводах в Європі, поїхала в Індію й почала звідти у вигляді нафтопродуктів іти в Європу,

– заявив економіст.

Тому, зауважив він, європейці вирішили у 8 пакеті санкцій докорінно змінити підхід і запропонували встановити максимальну ціну на російську нафту, яка купується взагалі по світу.

За словами економіста, жоден танкер і балкер не вийде з порту, допоки не буде застрахований відповідною страховою агенцією. Власне, обмеження про заборону завозу й обслуговування в європейських портах російської нафти насамперед вдарило по страхувальниках.

Зараз їм дається така можливість, якщо буде підтверджено, що нафта куплена за максимальною ціною, яка встановлена, власне, G7 і тими, хто до них приєднається,

– сказав Пендзин.

Він додав, що європейці після ухвалення 8 пакету офіційно заявили, що ті країни, які активно закуповують російську нафту, не приєднаються до цього, то тоді запрацюють санкції з повним обмеженням завозу танкерної нафти в Європу.

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Наскільки це сильно вдарить по економіці Росії

Пендзин зазначив, що в бюджет Росії приблизно розрахована ціна нафти до 50 – 55 доларів за барель. Якщо буде встановлена приблизно ця ціна, то трагедії не буде. Якщо ж буде нижча ціна – це буде дуже потужний удар. Тому що, по-перше, видобуток нафти буде збитковим. По-друге, ні рента, ні відповідні платежі з добувних компаній надходити не будуть.

Він зауважив, що бюджет Росії стоїть на декількох стовпах – це енергоносії, насамперед нафта, корисні копалини та коштовне каміння, тобто алмази. Зараз усі ці напрями вже серйозно перебувають під санкціями.

По суті, залишився останній дуже серйозний удар – це по нафто-газовому бізнесу. Якщо це вдасться, то економіка Російської Федерації буде дуже вразливою,

– сказав Пендзин.

На його думку, якщо ціна буде встановлена, то вона буде десь на рівні 50 – 55 доларів. І це будуть збитки для добувної промисловості Росії.

Економіст додав, що будь-який санкційний пакет не є кардинальним. До того ж, б'ючи по російській економіці, завжди є віддача по європейській. Тому, ухвалюючи санкційні пакети, європейці беруть участь в економічній війні та самі від цього страждають.

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