Фиксированная цена на российскую нефть: экономист объяснил, как это повлияет на страну-агрессора

Страны G7 и Австралия договорились о фиксированном ограничении цены на российскую нефть. В зависимости от того, какая именно будет цена, это может очень мощно ударить по экономике России.

Об этом 24 канала рассказал экономист Олег Пендзин. Он отметил, что все направления, на которых стоит бюджет России, уже всерьез находятся под санкциями.

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Что означает фиксированная цена на российскую нефть

Пендзин отметил, что сейчас пока нет какой-либо фиксированной цены, она находится еще в стадии обсуждения. То, что G7 и Австралия договорились, – это просто следующий шаг происходящих процессов.

Он напомнил, что в предыдущих пакетах было принято решение относительно полного запрета поставки российской нефти в Европу танкерным путем. Между тем, общий объем покупки нефти Индией в Российской Федерации возрос в 7 раз.

То есть вся та нефть, которая теоретически перерабатывалась на нефтеперерабатывающих заводах в Европе, уехала в Индию и начала оттуда в виде нефтепродуктов уходить в Европу,

– заявил экономист.

Поэтому, отметил он, европейцы решили в 8 пакете санкций коренным образом изменить подход и предложили установить максимальную цену на покупаемую вообще по миру российскую нефть.

По словам экономиста, ни один танкер и балкер не выйдет из порта, пока не будет застрахован соответствующим страховым агентством. Собственно, ограничение о запрете завоза и обслуживания в европейских портах российской нефти, прежде всего, ударило по страхователям.

Сейчас им предоставляется такая возможность, если будет подтверждено, что нефть куплена по максимальной цене, которая установлена собственно G7 и теми, кто к ним присоединится,

– сказал Пендзин.

Он добавил, что европейцы после принятия 8 пакета официально заявили, что те страны, которые активно закупают российскую нефть, не присоединятся к этому, тогда заработают санкции с полным ограничением завоза танкерной нефти в Европу.

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Насколько это сильно ударит по экономике России

Пендзин отметил, что в бюджет России примерно рассчитана цена нефти до 50 – 55 долларов за баррель. Если будет установлена эта цена, то трагедии не будет. Если же будет более низкая цена – это будет очень мощный удар. Потому что, во-первых, добыча нефти будет убыточной. Во-вторых, ни рента, ни соответствующие платежи из добывающих компаний поступать не будут.

Он отметил, что бюджет России стоит на нескольких столбах – это энергоносители, прежде всего нефть, полезные ископаемые и драгоценные камни, то есть алмазы. Сейчас все эти направления серьезно находятся под санкциями.

По сути, остался последний очень серьезный удар – это по нефтегазовому бизнесу. Если это удастся, то экономика Российской Федерации будет очень уязвима,

– сказал Пендзин.

По его мнению, если цена будет установлена, то она будет где-то на уровне 50 – 55 долларов. И это будет ущерб для добывающей промышленности России.

Экономист добавил, что любой санкционный пакет не является кардинальным. К тому же, избивая по российской экономике, всегда есть отдача по европейской. Поэтому, принимая санкционные пакеты, европейцы участвуют в экономической войне и сами страдают от этого.

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