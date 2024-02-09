Бразилія та Туреччина нарощують імпорт російського дизельного пального

У період з 29 січня по 4 лютого загальний обсяг експорту російського дизеля та газойлу до портів зарубіжних країн збільшився на 9% у порівнянні з минулим тижнем. Загальні поставки склали 1,05 мільйона тонн палива.

Хто купує російський дизель

Основними пунктами призначення російського дизеля стали Бразилія, Туреччина та Туніс, які разом склали 72% від загального обсягу поставок.

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Імпорт російського дизпального в Туреччину збільшився на 13%, з 246 тисяч тонн до 277 тисяч тонн. Туніс імпортував приблизно 73 тисячі тонн цього палива.

Водночас поставки російського дизеля до Бразилії минулого тижня зросли на 26%, склавши 408 тисяч тонн. Всі вантажі були відправлені з балтійських портів.

У січні в Бразилію було доставлено 1,04 мільйона тонн дизпального та газойлу — трохи менше, ніж у Туреччину, де за минулий місяць було доставлено 1,19 мільйона тонн цих видів палива.

Окрім російських нафтопродуктів, минулого тижня в Туреччину надійшло 14 тисяч тонн індійського дизпального й 7 тисяч тонн дизпального з Греції. А у Бразилію також надійшло 46 тисяч тонн дизеля зі США.

Доходи Росії падають

Попри намагання обійти санкції, доходи Росії від експорту пального, зокрема сировинної продукції, все ж падають.

Минулого року бюджетний дефіцит Росії збільшився більше, ніж очікувалось, через суттєве зниження доходів від нафти та газу на тлі воєнних витрат у зв'язку з конфліктом в Україні.

! За інформацією від Міністерства фінансів, фіскальний дефіцит досяг(тобто близько 36,1 мільярда доларів), що складає 1,9% ВВП країни. Ця сума на 300 мільярдів рублів перевищує попередні бюджетні прогнози та оцінки міністра фінансів Антона Сілуанова наприкінці грудня.

Дефіцит бюджету збільшився внаслідок перевищення фактичних витрат над запланованими на 11%. Доходи бюджету від нафти та газу, що є основним фінансовим ресурсом для підтримки військових дій в Україні, впали на 24% порівняно з попереднім роком.

Ці доходи все ще складали майже третину від загального обсягу бюджетних надходжень за рік, як зазначено в даних Мінфіну. Зниження цін на російську нафту, спричинене падінням світових цін на нафту та посиленням західних енергетичних санкцій, призвело до зменшення нафтових доходів.

! Значне скорочення експорту російського газу та великі державні субсидії нафтогазовому сектору також сприяли зниженню чистих доходів, як це відображено в офіційній статистиці.