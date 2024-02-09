Бразилия и Турция наращивают импорт российского дизельного топлива

В период с 29 января по 4 февраля общий объем экспорта российского дизеля и газойла в порты зарубежных стран увеличился на 9% по сравнению с прошлой неделей. Общие поставки составили 1,05 миллиона тонн топлива.

Кто покупает российский дизель

Основными пунктами назначения российского дизеля стали Бразилия, Турция и Тунис, которые вместе составили 72% от общего объема поставок.

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Импорт российского дизтоплива в Турцию увеличился на 13%, с 246 тысяч тонн до 277 тысяч тонн. Тунис импортировал примерно 73 тысячи тонн этого топлива.

В то же время поставки российского дизеля в Бразилию на прошлой неделе выросли на 26%, составив 408 тысяч тонн. Все грузы были отправлены из балтийских портов.

В январе в Бразилию было доставлено 1,04 миллиона тонн дизтоплива и газойла - чуть меньше, чем в Турцию, где за прошлый месяц было доставлено 1,19 миллиона тонн этих видов топлива.

Кроме российских нефтепродуктов, на прошлой неделе в Турцию поступило 14 тысяч тонн индийского дизтоплива и 7 тысяч тонн дизтоплива из Греции. А в Бразилию также поступило 46 тысяч тонн дизеля из США.

Доходы России падают

Несмотря на попытки обойти санкции, доходы России от экспорта топлива, в частности сырьевой продукции, все же падают.

В прошлом году бюджетный дефицит России увеличился больше, чем ожидалось, из-за существенного снижения доходов от нефти и газа на фоне военных расходов в связи с конфликтом в Украине.

! По информации от Министерства финансов, фискальный дефицит достиг(то есть около 36,1 миллиарда долларов), что составляет 1,9% ВВП страны. Эта сумма на 300 миллиардов рублей превышает предыдущие бюджетные прогнозы и оценки министра финансов Антона Силуанова в конце декабря.

Дефицит бюджета увеличился вследствие превышения фактических расходов над запланированными на 11%. Доходы бюджета от нефти и газа, что является основным финансовым ресурсом для поддержки военных действий в Украине, упали на 24% по сравнению с предыдущим годом.

Эти доходы все еще составляли почти треть от общего объема бюджетных поступлений за год, как указано в данных Минфина. Снижение цен на российскую нефть, вызванное падением мировых цен на нефть и усилением западных энергетических санкций, привело к уменьшению нефтяных доходов.

! Значительное сокращение экспорта российского газа и большие государственные субсидии нефтегазовому сектору также способствовали снижению чистых доходов, как это отражено в официальной статистике.