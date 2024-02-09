Хто купує російський дизель
Основними пунктами призначення російського дизеля стали Бразилія, Туреччина та Туніс, які разом склали 72% від загального обсягу поставок.
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- Імпорт російського дизпального в Туреччину збільшився на 13%, з 246 тисяч тонн до 277 тисяч тонн. Туніс імпортував приблизно 73 тисячі тонн цього палива.
- Водночас поставки російського дизеля до Бразилії минулого тижня зросли на 26%, склавши 408 тисяч тонн. Всі вантажі були відправлені з балтійських портів.
У січні в Бразилію було доставлено 1,04 мільйона тонн дизпального та газойлу — трохи менше, ніж у Туреччину, де за минулий місяць було доставлено 1,19 мільйона тонн цих видів палива.
Окрім російських нафтопродуктів, минулого тижня в Туреччину надійшло 14 тисяч тонн індійського дизпального й 7 тисяч тонн дизпального з Греції. А у Бразилію також надійшло 46 тисяч тонн дизеля зі США.
Доходи Росії падають
Попри намагання обійти санкції, доходи Росії від експорту пального, зокрема сировинної продукції, все ж падають.
Минулого року бюджетний дефіцит Росії збільшився більше, ніж очікувалось, через суттєве зниження доходів від нафти та газу на тлі воєнних витрат у зв'язку з конфліктом в Україні.
Дефіцит бюджету збільшився внаслідок перевищення фактичних витрат над запланованими на 11%. Доходи бюджету від нафти та газу, що є основним фінансовим ресурсом для підтримки військових дій в Україні, впали на 24% порівняно з попереднім роком.
Ці доходи все ще складали майже третину від загального обсягу бюджетних надходжень за рік, як зазначено в даних Мінфіну. Зниження цін на російську нафту, спричинене падінням світових цін на нафту та посиленням західних енергетичних санкцій, призвело до зменшення нафтових доходів.