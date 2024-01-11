Що впливає на зниження доходів

За даними Міністерства фінансів, фіскальний дефіцит склав 3,2 трильйона рублів, тобто 36,1 мільярда доларів, або 1,9% від валового внутрішнього продукту. Це на 300 мільярдів рублів більше, ніж передбачалося в бюджеті та оцінювалося наприкінці грудня міністром фінансів Антоном Сілуановим.

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Дефіцит зріс через те, що витрати перевищили прогнози на 11%. Податкові надходження від нафти та газу — ключового джерела фінансування вторгнення Кремля в Україну — знизилися на 24% порівняно з минулим роком.

Та все одно вони становили майже третину загального доходу бюджету минулого року, згідно з даними Міністерства фінансів. Приплив нафтодоларів зменшився через падіння цін на російську нафту на тлі спаду на світовому ринку сирої нафти та посилення енергетичних санкцій Заходу.

Цікаво! Різке скорочення експорту російського газу через трубопроводи та значні державні субсидії, надані нафтовій промисловості країни, призвели до зниження чистого доходу, як показують офіційні дані.

Зниження державних доходів від нафти та газу збільшує тиск на бюджет, особливо коли Росія планує майже 70% збільшення військових витрат у 2024 році, оскільки війна в Україні наближається до третього року. Соціальні витрати також зростуть, оскільки Путін готується балотуватися на п’ятий термін у березневих виборах.

Нафта знецінюється

Середня ціна на Урал, основний сорт російської експортної нафти, впала більш ніж на 17% минулого року, досягнувши 62,99 доларів за барель, згідно з даними Міністерства фінансів Росії. Це все ще вище за ліміт у 60 доларів за барель, встановлений країнами Великої Сімки та їх союзниками в кінці 2022 року, щоб обмежити доходи Кремля.

Зауважте! З середини жовтня Міністерство фінансів США посилило контроль за дотриманням ліміту цін, вводячи санкції проти кількох танкерів, їх власників та трейдерів нафти, звинувачених у порушенні порогу цін. Це збільшило ризики для покупців російської нафти, внаслідок чого дисконт Урал до нафтової марки Brent зріс. Розрив досяг майже 14 доларів за барель у грудні, за даними Міністерства фінансів Росії.

Хоча поточні дисконти значно менші, ніж розрив цін у понад 30 доларів за барель, що спостерігався безпосередньо після вторгнення в Україну, вони все ще значно вищі за історичний середній рівень у 2-3 долари за барель.

Як щодо газу

Рішення Росії припинити більшу частину постачань газу через трубопроводи до Європи призвело до зниження бюджетних доходів від мита на експорт газу більш ніж на 65% до 566 мільярдів рублів минулого року, відповідно до даних Міністерства фінансів.

Зауважте! Росія зараз постачає газ до Європи тільки через Україну та одну гілку газопроводу TurkStream через Чорне море. 35% річне зниження доходів від податку на видобуток газу минулого року відображає величезні додаткові виплати, які Gazprom здійснив у другій половині 2022 року.