Нідерланди розморозили російські активи: про яку суму йде мова

У Нідерландах була розморожена чимала сума російських активів. Це рішення було ухвалено після створення відповідних механізмів.

Яким чином відбулось розмороження частини російських активів

Фінансові установи Нідерландів розблокували близько 560 мільйонів євро російських активів. Як пише Telegraaf, згідно з документами, у січні було оголошено, що сума заморожених російських активів становитиме 660 мільйонів євро, але до 1 липня заблоковано лише 97,2 мільйона євро.

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Розмороження частини коштів відбулося через винятки для незавершених платежів і відсторонення санкціонованих власників. Зокрема, 430 мільйонів євро належало двом російським компаніям, а 230 мільйонів євро більше не підлягало заморожуванню через формальне відсторонення компанії від російського власника.