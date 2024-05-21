Використання російських активів для забезпечення України: про що заявила влада Німеччини

США хоче використати подальший дохід від заморожених російських активів для допомоги Україні. Країни Європи схвально поставились до цього плану.

Яка позиція Німеччини

Уряд Німеччини підтримав ініціативу США. Німецькі урядовці не стали очікувати засідання "Великої сімки" (13 – 15 червня) і вже висловились відносно необхідності передачі Україні цих коштів.

Читайте також Кількість не головне: який реальний розмір доплати за понаднормовий стаж

Розуміємо, що український бюджет потребує постійного зовнішнього фінансування. Дохід від заморожених російських активів сприятиме посиленню обороноздатності України.

Який план має США

Після початку повномасштабної війни, було заморожено приблизно 280 мільярдів доларів російських активів, більша частина з них, перебуває у Європі.

Американські урядовці певний час виступали за повну передачу російських активів на допомогу Україні. Однак, країни Європи не підтримали це рішення, вважаючи, що таким чином буде завдано сильний удар по євро.

Згодом країни-союзники погодили передачу Україні доходів від заморожених активів росіян. Відповідно, до попередніх розрахунків, це приблизно 5 мільярдів євро на рік. Ці кошти Україна має отримати авансом, тобто наперед.

Розмір очікуваного пакета підтримки – 50 мільярдів доларів. Україна отримає ці гроші, якщо країни "Великої сімки" досягнуть домовленостей, відносно механізму компенсації переданих коштів.