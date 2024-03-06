Позика від Великої Британії: до чого тут російські активи

Велика Британія ,з початку повномасштабного вторгнення, активно допомагає Україні. Зокрема і фінансово.

Які кошти може отримати Україна

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон повідомив про нові плани Лондона. Британці готові надати Україні позику, що рівна сумі заморожених активів Росії.

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Девід Кемерон Міністр закордонних справ Великої Британії Існує можливість використовувати щось на кшталт синдикованого кредиту або облігацій, які ефективно використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб передати ці гроші українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія виплатить репарації.

Кемерон також наголосив, що Лондон вважає необхідною єдність між G7 і та ЄС у цьому рішенні. Щобільше, міністр наголосив на невідворотності розв'язання цього питання.

Але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть зробити цю дію,

– наголошує Кемерон

Як використовують російські активи

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, міжнародна спільнота заморозила російські активи у сумі орієнтовно 280 мільярдів євро. Значна їх частина перебуває у Європі.

Станом на тепер, міжнародна спільнота схвалює передачу Україні не самих активів, а прибутку від них. Ці кошти мають витратити на посилення української обороноздатності.

, що прибуток від заморожених російських активів у Європі склав 3,25 мільярда євро.