Ця зима буде важкою, і ми повинні бути готовими, – Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль сказав, що уряд робитиме все від себе можливе, щоб запобігти цьому. Він закликав готуватись до складної ситуації зі світлом та теплом.

Про це чиновник розповів під час Конференції з відновлення України у Гданську, повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Шмигаль?

Міністр енергетики вважає, що наступна зимова кампанія стане непростим випробуванням для нашої країни.

Ця зима буде важкою, і ми повинні бути готовими,

– заявив політик.

Він зазначив, що Україна має готуватися до складного опалювального сезону в будь-якому випадку. Чиновник сказав, що це важливе завдання навіть, якщо війну вдасться закінчити.

За словами Шмигаля, Київ спільно з партнерами продовжує підготовку енергетичної та критичної інфраструктури до нового опалювального сезону.

Міністр енергетики розповів, що нашій країні необхідно відновити понад 10 гігаватів генеруючих потужностей. Також необхідно розгорнути ще 3 гігавати нових децентралізованих енергетичних систем.

Вони мають підвищити витривалість української енергетики під час обстрілів. Шмигаль каже, що ці системи будуть менш уразливими до російських ударів і здатними працювати автономно. Ще одним важливим етапом підготовки України є розбудова багаторівневої системи захисту від ракет і дронів, а також посилення ППО.

Як Україна покращує енергетичну стійкість?

Шмигаль повідомив, що державні та приватні компанії енергетичного сектору України планують підписати угоди на залучення понад 1 мільярда євро фінансування. Він розповів, що вже була підписана угода на 210 мільйонів фунтів стерлінгів – на постачання пального для українських АЕС.

За підсумками Конференції з відновлення України вдалося залучити щонайменше 375 мільйонів євро на підтримку енергетичної інфраструктури. Серед країн, які виділили кошти: США, Швеція, Норвегія, Естонія, Ісландія та Литва.