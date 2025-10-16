Великі російські компанії – "Газпром", "Роснєфть" і "Ржд" – загрузли в боргах. Вони становлять понад 12 трильйонів рублів (приблизно 152 мільярдів доларів).

Що відбувається з корпораціями Росії?

І це рекордні показники за всю історію

Три державні гіганти очолили антирейтинг найбільш закредитованих компаній Росії,

– йдеться у повідомленні.

Причинами є:

різке падіння експортної виручки; санкції; обмежений доступ до зовнішніх ринків капіталу.

Крім того, через високу ключову ставку суттєво зросли витрати на обслуговування боргів. Такі масштаби заборгованості роблять компанії залежними від державної підтримки.

Але якраз держава вже не може надати цю підтримку. Надати її заважають величезні воєнні витрати.

Якщо навіть "Газпром" і "Роснефть" – це символи російської економічної могутності – опинилися в борговій ямі, то становище малих і середніх підприємств куди гірше,

– додали у Центрі протидії дезінформації.

Як зазначають у Центрі, кредити стають недоступними, ринки збуту скорочуються, а держава, яка повністю поглинута війною проти України, не має ресурсів рятувати бізнес. І мова йде не просто про фінансові труднощі окремих компаній. Йдеться про ознаку системної кризи, спричиненої війною.

Зверніть увагу! Якщо Кремль не зупинить війну, то ситуація лише погіршуватиметься.

Які проблеми виникають у російського бізнесу загалом?

У вересні поточного року ділова активність бізнесу у Росії різко впала. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Індекс PMI, який відображає стан промисловості та сфери послуг, скоротився до 46,6 пункту – мінімуму з жовтня 2022 року,

– йдеться у повідомленні.

Це є фактичним спадом економічної активності. У промисловості він триває вже четвертий місяць поспіль, а у сфері послуг зафіксовано найгірший результат з грудня 2022 року.

Зауважте! Попри оптимістичні прогнози уряду країни, реальні показники демонструють, що російська економіка перебуває у глибокому застої.

Що ще відомо про великі компанії?