Кого торкнеться скорочення?

Про це повідомили у пресслужбі підприємства російському виданню "Коммерсант", передає 24 Канал. При цьому зазначають, що зміни торкнуться лише працівників, які зайняті у виробництві цивільної продукції, адже, за словами представників УВЗ, попит на неї суттєво впав.

На заводі зазначили, що для таких фахівців передбачили можливість переходу до інших підрозділів, які мають достатньо замовлень, а також організували перенавчання на нові технічні спеціальності.

Крім того, в УВЗ запевнили, що ці зміни не вплинуть на виконання замовлень військового характеру, зокрема – для російської армії. Однак, сам факт скорочення робочого тижня – явно свідчить про зворотнє.

Що відомо про завод?

"Уралвагонзавод" є найбільшим у Росії виробником бронетехніки, танків і вантажних вагонів. Компанія входить до структури державної корпорації "Ростєх" і об'єднує понад 40 виробничих та наукових підприємств. Головне виробництво розташоване у Нижньому Тагілі.

Знайома практика для російських підприємств?