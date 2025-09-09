Що відомо про рішення Німеччини щодо "Роснафти"?
Про це повідомило Міністерство економіки в Берліні, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Це вже шосте продовження контролю, яке необхідно поновлювати кожні шість місяців. Зокрема воно відбулося незадовго до крайнього терміну цього тижня.
У Reuters нагадали, що німецькі активи Роснєфті та їхні частки в нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo та Bayernoil, були передані під державний контроль у вересні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це спричинило енергетичну кризу через крах відносин Європи з ключовим постачальником – Росією.
Досі Берлін уникав націоналізації активів "Роснєфті", обираючи натомість фактичний контроль над ними, при цьому юридичне право власності залишається за російською стороною,
– наголосили у матеріалі.
Зверніть увагу! "Роснєфть", найбільший нафтовидобувач Росії, намагалася продати свій німецький бізнес, включно з 54,17% часткою в НПЗ PCK Schwedt, однак переговори з потенційними покупцями, серед яких був Катар, поки що завершилися безрезультатно.
Що ще слід знати про "Роснєфть"?
У лютому поточного року повідомляли, що Німеччина прагне п'ятого разу продовжити контроль над активами "Роснєфті". Тимчасове управління "Роснєфть Deutschland" слід продовжувати кожні пів року. Тоді термін закінчувався 10 березня, і його продовжили до вересня. Зокрема НПЗ втратив доступ до нафти Росії ще два роки тому, але через затримку угоди питання власності на нафтові активи Німеччини залишається невизначеним.
Яка ще є інформація щодо "Роснєфті"?
- Прибуток компанії "Роснєфті" впав більш ніж на 68% або до 245 мільярдів рублів. У Росії вважають, що причиною падіння є низькі ціни на нафту через збільшення видобутку Саудівською Аравією та іншими країнами ОПЕК.
- Крім того, американська корпорація провела таємні переговори з російською "Роснєфтью", тому компанія Exxon Mobil може повернутися до проєкту "Сахалін-1". "Сахалін -1" – це дочірній проєкт "Сахалін-2" з видобутку нафти та газу на острові Сахалін і на шельфі Охотського моря.