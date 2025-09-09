Що відомо про рішення Німеччини щодо "Роснафти"?

Про це повідомило Міністерство економіки в Берліні, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Це вже шосте продовження контролю, яке необхідно поновлювати кожні шість місяців. Зокрема воно відбулося незадовго до крайнього терміну цього тижня.

У Reuters нагадали, що німецькі активи Роснєфті та їхні частки в нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo та Bayernoil, були передані під державний контроль у вересні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це спричинило енергетичну кризу через крах відносин Європи з ключовим постачальником – Росією.

Досі Берлін уникав націоналізації активів "Роснєфті", обираючи натомість фактичний контроль над ними, при цьому юридичне право власності залишається за російською стороною,

– наголосили у матеріалі.

Зверніть увагу! "Роснєфть", найбільший нафтовидобувач Росії, намагалася продати свій німецький бізнес, включно з 54,17% часткою в НПЗ PCK Schwedt, однак переговори з потенційними покупцями, серед яких був Катар, поки що завершилися безрезультатно.

Що ще слід знати про "Роснєфть"? У лютому поточного року повідомляли, що Німеччина прагне п'ятого разу продовжити контроль над активами "Роснєфті". Тимчасове управління "Роснєфть Deutschland" слід продовжувати кожні пів року. Тоді термін закінчувався 10 березня, і його продовжили до вересня. Зокрема НПЗ втратив доступ до нафти Росії ще два роки тому, але через затримку угоди питання власності на нафтові активи Німеччини залишається невизначеним.

Яка ще є інформація щодо "Роснєфті"?