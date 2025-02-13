Угода Німеччини та Катару "висить у повітрі"

Представник Міністерства економіки Німеччини підтвердив, що тривають зусилля щодо продовження управління активами, передає 24 канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Найбільший НПЗ Туреччини відмовляється від російської нафти через санкції США

"Роснефть" намагається продати свої німецькі підрозділи після того, як Берлін запровадив зовнішнє управління над цими компаніями через вторгнення Росії в Україну. Мова йде про Rosneft Deutschland GmbH і RN Refining & Marketing GmbH.

Qatar Investment Authority (QIA), який вже володіє близько 19% акцій державної "Роснефти", залишається єдиним претендентом на купівлю німецьких активів і ще минулого року залучив консультантів для цієї угоди,

– йдеться у тексті.

Зауважте! Проте фіналізацію угоди гальмує обережність Катару щодо економічної ситуації в Німеччині та можливих змін в інвестиційному середовищі після виборів. Водночас представник міністерства економіки Німеччини заявив, що політичних перешкод для продажу немає.

Що відбувається з активами "Роснефти" в Німеччині

Bloomberg пише, що німецькі підрозділи "Роснефти" мають частки в трьох нафтопереробних заводах у Німеччині, включно з PCK Raffinerie GmbH у місті Шведт поблизу Берліна.

Цей НПЗ втратив доступ до російської нафти два роки тому. З того часу він працює не на повну потужність. Однак через затримку угоди питання власності на нафтові активи Німеччини залишається невизначеним.

Тимчасове управління "Роснефть Deutschland" потрібно продовжувати кожні шість місяців. Чинний термін закінчується 10 березня, і тепер його буде продовжено до вересня.

Щодо "Роснефть Deutschland", я очікую, що російські власники якнайшвидше завершать продаж,

– заявив Міхаель Кельнер, парламентський держсекретар Міністерства економіки Німеччини, після зустрічі із зацікавленими сторонами в Шведті у середу.

Зверніть увагу! Зокрема представник Міністерства економіки Німеччини наголосив, що уряд не є стороною контракту та не бере участі у переговорах. А "Роснефть Deutschland" і катарський фонд відмовилися від коментарів щодо ситуації.