Соглашение Германии и Катара "висит в воздухе"

Представитель Министерства экономики Германии подтвердил, что продолжаются усилия по продолжению управления активами, передает 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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"Роснефть" пытается продать свои немецкие подразделения после того, как Берлин ввел внешнее управление над этими компаниями из-за вторжения России в Украину. Речь идет о Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH.

Qatar Investment Authority (QIA), который уже владеет около 19% акций государственной "Роснефти", остается единственным претендентом на покупку немецких активов и еще в прошлом году привлек консультантов для этой сделки,

– говорится в тексте.

Заметьте! Однако финализацию сделки тормозит осторожность Катара относительно экономической ситуации в Германии и возможных изменений в инвестиционной среде после выборов. В то же время представитель министерства экономики Германии заявил, что политических препятствий для продажи нет.

Что происходит с активами "Роснефти" в Германии

Bloomberg пишет, что немецкие подразделения "Роснефти" имеют доли в трех нефтеперерабатывающих заводах в Германии, включая PCK Raffinerie GmbH в городе Шведт близ Берлина.

Этот НПЗ потерял доступ к российской нефти два года назад. С тех пор он работает не на полную мощность. Однако из-за задержки сделки вопрос собственности на нефтяные активы Германии остается неопределенным.

Временное управление "Роснефть Deutschland" нужно продлевать каждые шесть месяцев. Действующий срок истекает 10 марта, и теперь он будет продлен до сентября.

По "Роснефть Deutschland", я ожидаю, что российские владельцы как можно быстрее завершат продажу,

– заявил Михаэль Кельнер, парламентский госсекретарь Министерства экономики Германии, после встречи с заинтересованными сторонами в Шведте в среду.

Обратите внимание! В частности представитель Министерства экономики Германии отметил, что правительство не является стороной контракта и не участвует в переговорах. А "Роснефть Deutschland" и катарский фонд отказались от комментариев по ситуации.