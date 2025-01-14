Росія приховує витрати на війну: реальні цифри більші за дані Міноборони

Росія витрачає на війну більше, ніж зазначено в офіційних витратах Міноборони. Аналітики викрили приховану схему пільгового кредитування підприємств, які працюють на армію.

Росія приховує частину витрат на війну

Колишній інвестиційний банкір Morgan Stanley та Bank of America Merrill Lynch Крейг Кеннеді представив власний аналіз прихованих витрат Кремля на війну, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження.

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За словами Кеннеді, фінансування російського військового апарату має два основні напрямки:

Перший – офіційний оборонний бюджет, який, за словами експертів, виглядає "стабільним".

Другий, менш очевидний, але не менш значний, складається з позабюджетних механізмів фінансування, що за масштабами дорівнюють офіційному бюджету.

Згідно з законом, ухваленим одразу після початку повномасштабної війни, Кремль зобов’язав російські банки надавати підприємствам, пов’язаним з обороною, кредити на пільгових умовах, визначених державою.

Як працює схема:

З середини 2022 року ця схема призвела до стрімкого зростання корпоративного боргу на 415 мільярдів доларів;

Із цієї суми, за оцінками, 210-250 мільярдів доларів припадає на пільгові кредити, примусово видані оборонним підрядникам, багато з яких мають низький кредитний рейтинг.

Ці кошти використовуються для оплати товарів та послуг, пов’язаних із військовими потребами.

Вразливе місце російської економіки

Спочатку така схема виглядала вигідною для Москви, оскільки дозволяла утримувати офіційний оборонний бюджет на контрольованому рівні, вводячи в оману аналітиків щодо стійкості російської економіки.

Зростання інфляції, підвищення ставок та ризик системної кредитної кризи стають дедалі серйознішою проблемою:

З 2022 року корпоративний борг у Росії збільшився на 71%, досягнувши 415 мільярдів доларів, що становить 19,4% ВВП.

Цей приріст значно перевищує доходи від нафтогазової галузі та витрати оборонного бюджету, а також у 6,5 разів перевищує приріст державних запозичень.

Понад 70% нових корпоративних кредитів було спрямовано у сектори, які підтримують військову діяльність.

До слова! Кеннеді зазначає, що фінансові труднощі Москви лише зростатимуть, особливо якщо союзники України активніше застосовуватимуть енергетичні санкції.