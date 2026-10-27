Санкції більше не завада: танкери з російським дизелем вже прямують до США

Три танкери з російським дизельним пальним йдуть до американських портів. Один із них перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС та Канади, а сама поставка вже викликала питання у Конгресі США.

Що відомо про танкери з дизелем

Загальний обсяг поставок сягає 140 тисяч тонн. Це перші партії російського дизеля, які американська влада дозволила ввезти після нещодавньої домовленості президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, пише FT.

Усі три танкери з російським дизелем очікують у Сполучених Штатах на початку листопада:

Agioi Fanendes

Танкер має прибути до США першим. Він належить грецькій компанії. За даними відстеження суден, його очікують у Нью-Йорку 7 листопада, через чотири дні після проміжних виборів у США.

Судно перевозить близько 40 тисяч тонн російського дизеля. Якщо вантаж справді розвантажать у США, це стане першою поставкою російського дизпалива із липня 2023 року.

Talisman

Судно очікують на східному узбережжі США 9 листопада. Це старий російський танкер, якому вже понад 20 років.

Leruo

Має бути біля американського атлантичного узбережжя 11 листопада останнім. Але саме він викликає найбільше запитань.

Судно належить гонконзькій компанії та ходить під прапором Сьєрра-Леоне. У 2025 році його внесли до санкційних списків Великої Британії, ЄС та Канади.

За даними OpenSanctions, причиною стали перевезення російських вантажів, використання практик, які європейські органи вважають високоризиковими, зокрема вимкнення системи визначення місцезнаходження судна та перевалка вантажів між суднами.

Юрист вашингтонської фірми Hughes Hubbard Джеремі Панер зазначив, що підсанкційний танкер може створити проблеми.

Прибуття танкера до американських портів, який перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади, буде надзвичайно проблематичним,

– сказав Панер.

За його словами, економіки та фінансові системи США, ЄС, Британії та Канади тісно пов'язані, зокрема у морському та портовому секторах.

Які наслідки чекають на американський бізнес

Тим часом прибуття підсанкційних суден вже створює серйозні юридичні ризики для компаній, залучених до доставки та розвантаження. Група демократів і сенатор-республіканець Том Тілліс попередили бізнес про можливі юридичні наслідки участі в імпорті.

Будь-який імпорт російського дизеля до США викликає серйозні юридичні питання та може стати предметом судових позовів, а також розслідувань Конгресу,

– заяивли вони у листі до керівників американських банків, портових адміністрацій та паливних компаній.

Законодавці наголосили, що компанії, які імпортують продукцію з порушенням законодавства США, можуть зіткнутися з кримінальною та цивільною відповідальністю.

Нагадаємо, США заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів, зокрема дизеля, ще у березні 2022 року, а згодом разом із союзниками по G7 запровадили цінову стелю, щоб обмежити доходи Кремля.

Однак через війну в Ірані середня ціна дизеля на американських АЗС злетіла до 6,34 долара за галон порівняно з 3,66 долара рік тому. Відтак, Трамп домовився про постачання пального з Росії, щоб стримати стрибок цін перед проміжними виборами до Когресу.