Україна не хоче продовжувати транспортувати російський газ у Європу

У 2024 році завершується дія контракту, відносно транспортування російського газу у Європу, через Україну. Українські представники прокоментували цю ситуацію.

Україна не хоче працювати з Росією

Зі зрозумілих причин, Україна не хоче продовжувати контракт з Росією. Відповідно, 2024 рік може стати останнім у транспортуванні російського газу для Європи, через українську територію.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив чітку позицію відносно будь-якої співпраці з росіянами. Російський "Газпром" від коментарів відмовляється.

Потрібно розуміти, що після початку повномасштабного вторгнення, Росія окупувала ключовий пункт пропуску сировини у східній частині України Попри це, на неокупованій український території перебуває майже 40% від законтрактованого у траві 2022 року обсягу газу.

Чи може продовжитися співпраця

Європа отримує російський газ не тільки через Україну, а і з Туреччини.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів розмову Денисом Шмигалем. Після цього спілкування, представник словацького уряду повідомив, що є імовірність досягнення домовленостей між українською та російською сторонами.

Протягом 2023 року кількість транспортованого російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України знизилася на 28,4% або 5,8 мільярда кубометрів. На кінець року цей показник склав 14,6 мільярда кубометрів.