Російський рубль продовжує падіння на фоні санкцій

У четвер рубль досяг позначки 72,5 за 1 долар, що стало новим мінімумом з кінця квітня цього року. Щомісячні втрати його цінності склали понад 15%.

До 13:43 за Гринвічем валюта агресора зросла на 0,4% стосовно долара до 70,68.

Цікаво Завдяки санкціям та нафті: російський рубль обвалився до мінімуму за понад 6 місяців

Чому рубль падає

Курс на падіння рубль тримає з кінця листопада через нафтове ембарго ЄС та скорочення експорту. Ціни на нафту залишаються на досить низькому рівні, тоді як кількість санкцій збільшується.

Зокрема, ЄС на днях погодив 9 пакет санкційних обмежень проти Росії. Зменшуються також світові ціни на газ після того, як лідери ЄС вирішили запровадити стелю цін на газ.

Російський бюджет суттєво залежить саме від продажу сировинних товарів. Проте зараз Росія вимушена не лише змінювати напрямки експорту, але й продавати свою нафту за істотно нижчими цінами від ринкових показників.

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В останньому кварталі року Росія брала великі кредити, продавши в середу 337,8 мільярда рублів (4,81 мільярда доларів) скарбничих облігацій. Російські банки викупили більшу частину державного боргу, а санкції перешкоджають доступу до них іноземних інвесторів, яких традиційно приваблювала висока прибутковість у Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія більше не зможе використовувати газ для маніпуляцій.