Рішення ЄС не має на меті обмежити російські доходи

Встановлення обмеження ціни на газ у ЄС на рівні приблизно 1900 доларів за тисячу кубометрів в першу чергу покликано убезпечити європейські економіки від надмірних стрибків. Оскільки російський газ зазвичай коштує майже вдвічі дешевше цієї суми, Росія не втратить свої великі доходи.

Про це в коментарі 24 каналу розповів економіст Олег Гетман.

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На відміну від встановлення стелі цін на російську нафту та нафтопродукти, обмеження ціни на газ потрібне для уникнення різкого підвищення, такого як було влітку. Тобто, запроваджений механізм потрібен на випадок, якщо ціна знов злетить до захмарних показників.

Олег Гетман Фахівець Економічної експертної платформи Ціни навіть рік тому і близько не були такими високими, як стеля цін, встановлена ЄС. Таке рішення є скоріше страховкою на крайній неймовірний випадок. Наприклад, якщо Китай прокинеться від ковідного сну і почне перехоплювати танкери зі зрідженим газом. Або ж якщо настане аномально холодна зима.

Наразі ж усі сховища у Європі переповнені, споживання зменшується, а зима очікується теплою. Тому ціна на газ, яка наразі становить близько 1000 доларів за тисячу кубів, продовжує спадати.

Європа відмовляється від російського газу

Європа почала боротьбу з подоланням залежності від російського палива ще у березні. З початку повномасштабної війни лідери ЄС уже зменшили частку російського газу з 42% до 6%. Наразі вони уже позбулися залежності від кривавого палива.

Це і видатки на зелену енергетику у ЄС, а також США, і перехід на біомасу, і продовження роботи атомних електростанцій. Вони провели шалену роботу, яка привела до того, що їх і так "Газпром" шантажувати уже не може. Це набагато корисніше за будь-які стелі,

– пояснює економіст.

Наразі Європа налагодила постачання з Азербайджану, Катару та США та інших країн.

Встановлення стелі цін у ЄС