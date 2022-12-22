Об этом в комментарии Экономика24 рассказал экономист Олег Гетман.

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Решение ЕС не имеет целью ограничить российские доходы.

В отличие от установления потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, ограничение цены на газ необходимо во избежание резкого повышения, такого как было летом. То есть, введенный механизм нужен на случай, если цена снова взлетит к заоблачным показателям.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Цены даже год назад и близко не были такими высокими, как потолок цен, установленный ЕС. Такое решение является, скорее, страховкой на крайний невероятный случай. К примеру, если Китай проснется от ковидного сна и начнет перехватывать танкеры со сжиженным газом. Или если наступит аномально холодная зима.

Пока все хранилища в Европе переполнены, потребление уменьшается, а зима ожидается теплой. Поэтому цена на газ, которая составляет около 1000 долларов за тысячу кубов, продолжает спадать.

Европа отказывается от российского газа

Европа начала борьбу с преодолением зависимости от российского топлива еще в марте. С начала полномасштабной войны лидеры ЕС уже снизили долю российского газа с 42% до 6%. Они уже избавились от зависимости от кровавого топлива.

Это и расходы на зеленую энергетику в ЕС, а также в США, и переход на биомассу, и продолжение работы атомных электростанций. Они провели безумную работу, которая привела к тому, что их и так "Газпром" шантажировать уже не может. Это гораздо полезнее любых потолков,

– объясняет экономист.

В настоящее время Европа наладила поставки из Азербайджана, Катара и США и других стран.

Установление потолка цен в ЕС