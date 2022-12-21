Об этом 24 каналу рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут. Ранее сообщалось о том, как вернуть деньги, если выключили свет и погас банкомат.

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Украинцам не стоит переживать из-за банкротства

Рекрут отметила, что гражданин Украины не должен беспокоиться, обанкротится ли банк, или нет, потому что он должен знать, что при любых обстоятельствах государство вернет ему 100% средств. К сожалению, после кризиса 2014 года более 2 миллионов украинцев смогли убедиться, что Фонд гарантирования реально работает. Кроме того, возвращает очень удобно, потому что с началом войны имплементировал онлайн выплаты.

То есть, если люди не могут пойти в банк забрать эти средства или являются временными вынужденными переселенцами за границей. Эти средства можно перевести на любую карту через 4 банка, которые сотрудничают в онлайне, прямо из дома,

– отметила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Обанкротившиеся банки

Она продолжила, что с началом войны у нас 4 обанкротившихся банка. Половина из них с российским капиталом, и они не столько обанкротились, сколько имели политическую составляющую. Еще два банка обанкротились, и они уже попали под 100% гарантию.

"Люди уже смогли убедиться, что она работает, и все происходит именно так, как написано в законе", – подчеркнула Рекрут.

Рекрут о том, что известно о банках, обанкротившихся с начала войны: смотрите видео

С начала войны продали на 1,5 миллиарда гривен

По ее словам, с началом войны Фонд продал активов на 1,5 миллиарда гривен, а за весь год продажи составили 4,4 миллиарда гривен. Это все бывшие банки, а их более 100 с 2014 года. Это неплохие показатели и с точки зрения количества аукционов, проведенных 900.

До лета мы не продавали, потому что не работали реестры и мы не могли просто переоформить. Около 20% этих аукционов являются результативными. На самом деле 900 аукционов – это не так много, потому что они проходят в компьютере, и одновременно может проходить 10 – 20 аукционов,

– подчеркнула директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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