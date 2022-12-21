Поэтому в ПриватБанке рассказали, что делать, если при использовании банкомата или терминала выключили электроэнергию.

Важно Безопасно ли сейчас держать деньги на счете в банке

Алгоритм действий

Если такая ситуация произошла, прежде всего необходимо сразу же позвонить по телефону на горячую линию банка и подать заявку на возврат средств. При этом нужно сообщить:

  • номер терминала,
  • его адрес,
  • внесенную сумму,
  • приблизительное время проведения операции.

После обработки такой заявки и перечисления средств в терминале, недополученные деньги вернут клиенту на его карту.

Как еще можно снять деньги с карты

В Минреинтеграции также отметили, что снять деньги с собственной карты можно сегодня не только в банкомате или в кассе банка. Украинцы также могут получить наличные деньги на кассах магазинов, аптек и АЗС.

Для этого вам нужно:

  • оплатить любую покупку картой,
  • попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег.

Кроме того, получить наличные можно и в отделениях "Укрпочты" или "Новой почты".