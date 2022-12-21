Тому в ПриватБанку розповіли, що робити, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію.
Важливо Чи безпечно зараз тримати гроші на рахунку в банку
Алгоритм дій
Якщо ж така ситуація трапилася, перш за все необхідно одразу ж зателефонувати на гарячу лінію банку та подати заявку на повернення коштів. При цьому потрібно повідомити:
- номер термінала,
- його адресу,
- внесену суму,
- приблизний час проведення операції.
Після опрацювання такої заявки та перерахування коштів у терміналі, недоотримані гроші повернуть клієнтові на його карту.
Як ще можна зняти гроші з карти
У Мінреінтеграції також наголосили, що зняти гроші з власної карти можна сьогодні не лише у банкоматі чи касі банку. Українці також можуть отримати готівку на касах магазинів, аптек та АЗС.
Для цього вам потрібно:
- оплатити будь-яку покупку карткою,
- попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки.
Окрім того, отримати готівку можна й у відділеннях "Укрпошти" чи "Нової пошти".