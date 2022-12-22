К 13:43 по Гринвичу валюта агрессора выросла на 0,4% по отношению к доллару до 70,68.

Интересно Благодаря санкциям и нефти: российский рубль обвалился до минимума за более чем 6 месяцев

Почему рубль падает

Курс на падение рубль держит с конца ноября из-за нефтяного эмбарго ЕС и сокращения экспорта. Цены на нефть остаются на достаточно низком уровне, в то время как количество санкций увеличивается.

В частности, ЕС на днях согласовал 9 пакет санкционных ограничений против России. Снижаются также мировые цены на газ после того, как лидеры ЕС решили ввести потолок цен на газ.

Российский бюджет существенно зависит именно от продажи сырьевых товаров. Однако сейчас Россия вынуждена не только изменять направления экспорта, но и продавать свою нефть по существенно более низким ценам от рыночных показателей.

Напомним Россия скручивает газовые вентили: для поставок остался только Китай

В последнем квартале года Россия брала большие кредиты, продав в среду 337,8 миллиарда рублей (4,81 миллиарда долларов) казначейских облигаций. Российские банки выкупили большую часть госдолга, а санкции препятствуют доступу к ним иностранных инвесторов, которых традиционно привлекала высокая доходность в России.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия больше не сможет использовать газ для манипуляций.