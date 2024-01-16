Девальвація рубля за 2023 рік стала рекордною з 2015 року, – НБУ

Рубль за 2023 рік рекордно девальвальвував у той час, як інфляція пришвидшувалась. Проте, потрібно продовжувати санкційний тиск, докладаючи зусиль як у введення нових санкцій, так і в ефективне виконання чинних обмежень.

Як забезпечити ефективність санкцій

Глава НБУ Андрій Пишний розповів в авторській колонці для 24 Каналу, що торік стали важливими зміни до законодавства США, які відповідають за фінансову відповідальність фінансових установ у відношенні трансакцій у ключових галузях російської економіки, що підтримують військово-промислову базу.

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Наразі важливо підтримувати цей контроль, оскільки Росія постійно намагається обходити санкції. Залучення приватного сектору, особливо банків, має велике значення в подоланні цього виклику та забезпеченні ефективності санкцій.

Що планує НБУ

Є очікування, що іноземні банки посилять виконання санкцій відповідно до діючих регуляцій. Українські банки вже ведуть моніторинг зв'язків клієнтів з Росією.

У 2024 році Національний банк України планує посилити цю роботу, щоб інституційно забезпечити ефективний режим санкцій як в Україні, так і серед партнерських країн.

Андрій Пишний Глава Національного банку України Ми маємо багато ідей щодо подальшої ізоляції Росії від світової фінансової системи, заборони використання іноземних технологій російськими банками. І постійно наполягаємо на тому, що країни мають запроваджувати жорсткі інституційні рамки для контролю фінансових операцій з Росією.

Однак найбільше очікуваним кроком від санкційної коаліції є відновлення заморожених російських активів, включаючи суверенні, для підтримки України. Це може бути виправданим контрзаходом відповідно до дій Росії, яка продовжує агресивну повномасштабну війну та терористичні акції проти України щодня.

Санкції проти Росії

З 1 січня 2024 року почав діяти 12-й пакет санкцій, запроваджений Євросоюзом проти Росії. Він передбачає заборону на транзит всіх товарів, які використовуються на полі бою. Також, під обмеження потрапили російські діаманти, 147 фізичних та юридичних осіб отримали персональні обмеження.

У січні США посилили санкції, що спрямовані проти торговців та судноплавних компаній, які перевозять нафту окупанта. Після цього у Москви почали з'являтися ознаки проблем з експортом.