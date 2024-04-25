Німеччина підтримала ідею заборони одного з головних товарів Росії, – ЗМІ

"Молекули" російського газу можуть потрапляти в систему, лише через закупівлі СПГ на світовому ринку, сказав міністр економіки ФРН Роберт Хабек. Уряд Німеччини підтримав ідею Швеції запровадити санкції проти російського скрапленого природного газу (СПГ).

Санкції проти СПГ

Роберт Хабек пояснив, що пропозиція щодо обмежень російського СПГ актуальна для 14-го пакета санкцій, який, Єврокомісія ймовірно представить уже наступного тижня.

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Так, я підтримую це. Німеччині більше не потрібен СПГ із Росії, у нас із Росією більше немає і контрактів на його постачання,

– сказав він.

Він додав. що молекули російського газу потрапляли у систему лише через закупівлю СПГ на світовому ринку.

На думку чиновника, Німеччина позбулася інфраструктурної залежності від російського трубопровідного газу. Відповідно, якщо це вдалося їй, то вдасться й іншим державам ЄС.

Те, що вдалося зробити Німеччині щодо газу, має бути можливим і для інших країн в інших сферах енергетики,

– сказав Хабек.

Він зауважив, що мовиться не лише про російський СПГ, а й про паливо для атомних електростанцій.

Нині Росія посідає друге місце після США за обсягами постачання СПГ до ЄС. Її частка в загальному імпорті становить 16%. Наприклад минулого року, російські компанії продали в ЄС 15,5 мільйона тонн СПГ – це майже на 40% більший, ніж за 2021 рік.