Акції Райффайзенбанку заарештували: таке рішення ухвалили в Росії

Арбітражний суд Калінінградської області Росії наклав арешт на акції російського Райффайзенбанку. Це було зроблено як забезпечення за позовом Rasperia Trading Limited.

Яка причина арешту

Як повідомляє в австрійському Raiffeisen Bank International (RBI), через таке рішення суду банк не може передати належній групі акції.

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Це ускладнює процес продажу, за яким RBI має намір реалізувати контрольну частку в Райффайзенбанку, що неминуче призведе і до подальших затримок,

– йдеться у заяві.

Зверніть увагу! В банку пояснюють, що причиною арешту став позов Rasperia Trading Limited проти Strabag, які є основними австрійськими акціонерами компанії та Райффайзенбанку. Водночас Райффайзенбанк згадується в позові лише як пов'язана з іншими відповідачами сторона й не звинувачується в будь-яких порушеннях.

За даними російських ЗМІ, про позов проти десятка компаній стало відомо 19 серпня. Позивач звинувачує відповідачів у такому:

захопленні корпоративного контролю в Strabag,

відстороненні представників Rasperia від зборів акціонерів,

розмитті частки компанії, яка є нижча аніж в блокувальному пакеті,

невиплаті дивідендів.

Компанія Rasperia оцінює збиток від позову у майже 2 мільярди євро.