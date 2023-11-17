Бюджет Росії на 2024 рік: скільки ще Путін хоче витратити на війну

Майже третина російського бюджету на наступний рік буде витрачена на війну. Зарплати тим, хто працює у військовому секторі й воює проти українців, теж планують збільшити.

Скільки Росія витратить на оборону у 2024 році

Російські ЗМІ повідомляють, що Росія може витратити на оборону у наступному році 725 мільярдів рублів, що еквівалентно 8 мільярдам доларів. З них 305,26 мільярда рублів мають бути витрачені на забезпечення армії, зокрема, на медичні розхідники та засоби зв'язку.

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Також у 2024 році відбудеться зростання заробітних плат росіян, які працюють у військовому секторі. На це було виділено 370 мільярдів рублів. У 2023 році російському уряду довелось запроваджувати додаткові видатки на оборонну. Спочатку Кремль планував витратити не більш як 29,06 трильйонів рублів, станом на зараз ця сума уже досягла 32,5 трильйона рублів.

Попри позитивні заяви Путіна, тенденція збільшення витрат на війну демонструє, що російська військова машина потребує значно більших потужностей, ніж є зараз. Для уникнення значного дефіциту у бюджеті, Кремль міг би зупинити бойові дії й вивести війська з території України. Однак, цього точно не варто очікувати, російський лідер налаштований на продовження війни.

Те, що Росія не планує зупинятися, демонструють і прихильні до неї країни. Зокрема, Угорщина вимагає перегляду політики вступу України у ЄС. А сама Росія робить заяви відносно неприпустимості членства української держави в НАТО.