У Росії падає економічна активність: які проблеми фіксують серед бізнесу
- Індекс PMI у Росії знизився до мінімуму від 2022 року, що вказує на стагнацію бізнесу.
- Російські компанії стикаються з підвищенням витрат через дорожчання кредитів, податків та санкцій.
У вересні індекс PMI, який відображає стан промисловості та сфери послуг, скоротився до 46,6 пункта, тобто до мінімуму з жовтня 2022 року. Це показує, що бізнес у Росії занурюється в стагнацію.
Що відбувається з економічною активністю в Росії?
Спад індексу IPM означає фактичний спад економічної активності, зокрема у промисловості спад триває вже 4 місяць поспіль, а сфері послуг зафіксовано найгірший результат з грудня 2022 року, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Читайте також Тактика працює: українські удари по НПЗ змінюють життя у Росії
Внаслідок подорожчання кредитів, підвищення податків та західних санкцій проти Росії, компанії стикаються з різким зростанням витрат.
- Однак перекласти витрати на кінцевого споживача стає все складніше, адже ціни зростають повільніше, ніж собівартість. Таким чином, це ще один наслідок того, що Кремль робить ставку на військову економіку.
- Річ у тім, що у Росії відбувається перерозподіл ресурсів на користь оборонки, але бізнес країни у такому випадку опиняється в стані стагнації (довготривалий застій в економіці країни – 24 Канал).
І попри нібито оптимістичні прогнози від уряду Росії, реальні показники показують, що російська економіка перебуває у глибокому застої.
Крім того, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що майже 60% компаній в Росії відзначають значні труднощі у роботі, а ще 19% були змушені повністю реорганізувати діяльність, щоб залишитися на ринку.
Який дефіцит російського бюджету на наступні роки?
Російський уряд схвалив федеральний бюджет на 2026 – 2028 роки з великим дефіцитом – 54,6 мільярда доларів.
Прогнозується, що частка ненафтогазових надходжень сягне 78%, а економіка країни зросте лише на 1,3%.
Крім того, до бюджету внесений пакет змін щодо податкового законодавства, серед яких є підвищення ПДВ до 22%, зменшення порогу для спрощеної системи оподаткування та скасування пільгових страхових тарифів для малого та середнього бізнесу.