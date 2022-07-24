Як деблокування портів вплине на економіку та які є загрози: в ОП спрогнозували ситуацію

Україна – один з найпотужніших зернових експортерів на світовому ринку. Оскільки запаси зерна в нас дуже великі, його необхідно вивезти. Мовиться про мільярди доларів.

Так, Україна виробляє 10 – 15% зерна у світі. Тому угода про розблокування портів – вкрай важлива. Про це розповів радник президента Олег Устенко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Мовиться про мільярди доларів

Зараз на нашій території перебуває близько 20 мільйонів тонн зерна. Його треба вивезти, інакше з часом воно буде пошкоджене. За словами Устенка, це зерно немає де зберігати.

Крім того, назріває новий врожай – це близько 60 мільйонів тонн, з яких максимум 20 потрібно для внутрішнього споживання.

Загалом виробники зерна можуть отримати понад 10 мільярдів доларів, тобто це значні податки для економіки.

Угода про експорт зерна: що відомо

Україна та росія 22 липня підписали окремі угоди з Туреччиною та ООН щодо розблокування зерна.

У результаті створять Спільний координаційний центр, який забезпечуватиме безперешкодне пересування суден для транспортування зерна з українських портів. Повноцінний рух суден може початися за кілька тижнів.

Водночас розмінування портів не буде, для проходу суден використовують безпечні фарватери.

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