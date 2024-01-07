Аліменти у 2024 році: які суми виплачуватимуть на дітей

Зі зміною прожиткового мінімуму в Україні у 2024 році суми аліментів для платників теж зміняться. Відтак розміри виплат відповідно до віку дитини стануть більшими.

Від чого залежать суми аліментів

Нагадуємо, що розмір аліментів залежить від рівня прожиткового мінімуму. Відтак на 2024 рік загальний показник заклали на 2 920 гривень.

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Розмір аліментів не може бути меншими, ніж 50% від прожиткового мінімуму на одну дитину. Крім того, на розмір впливає ще й вік дитини.

Згідно з показниками бюджету на 2024 рік прожитковий мінімум становить:

на дітей до 6 років – 2 563 гривні,

– 2 563 гривні, на дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень,

– 3 196 гривень, працездатні особи – 3 028 гривень,

– 3 028 гривень, особи, що втра­тили праце­здат­ність – 2 361 гривню.

До речі, у 2023 році загальний показник прожиткового мінімуму становив 2 589 гривень. У 2024 році він виріс на 331 гривню.

Як рахують розмір аліментів

З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:

на одну дитину — 1/4 від доходу;

— 1/4 від доходу; на двох — 1/3 від доходу;

— 1/3 від доходу; на трьох і більше — 1/2 від доходу.

Однак суд ще враховує стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність інших дітей та непрацездатних родичів, права власності (нерухомість, автомобіль тощо) та витрати/доходи платника.

Розмір аліментів у 2024 році

За розрахунками, гарантований розмір аліментів для дітей становитиме у 2024 році:

до 6 років – не менше 1 281,5 гривні,

– не менше 1 281,5 гривні, від 6 до 18 років – не менше 1 598 гривень.

Чим відрізняється гартований розмір аліментів від рекомендованого

Гарантований розмір аліментів на одну дитину – це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір – це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.

Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

до 6 років – 25 630 гривень,

– 25 630 гривень, від 6 до 18 років – 31 960 гривень.

Що буде якщо не сплачувати аліменти

Якщо матір або батько, які сплачують аліменти, вчасно не виплачуватимуть суму, то заборгованість буде з урахуванням індексу інфляції та 3%-річних від суми боргу.

Покарання за несплату аліментів:

цивільна відповідальність,

адміністративна відповідальність (суспільно корисні роботи, обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні автомобілем, користування зброєю та полювання),

кримінальна відповідальність (громадські роботи, домашній арешт та обмеження волі до 2 років).

Також особі обмежений виїзд за кордон, якщо аліменти не сплачуються понад 6 місяців. Керування автомобілем теж обмежується. Втім тут є певні нюанси:

Якщо ваш транспортний засіб – основне джерело доходу платника. Тоді на керування автомобілем дають дозвіл. Є інвалідність І чи II групи, або ж допомагає такій особі. Військова служба. Є відстрочення сплати заборгованості за аліментами.

, що якщо батько чи мати, які проживають з дитиною на яку нараховуються аліменти, витрачає кошти не за цільовим використанням, тобто не витрачає на дитину, сім'ю позбавляють аліментів.