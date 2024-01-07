Від чого залежать суми аліментів

Нагадуємо, що розмір аліментів залежить від рівня прожиткового мінімуму. Відтак на 2024 рік загальний показник заклали на 2 920 гривень.

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Зверніть увагу! Розмір аліментів не може бути меншими, ніж 50% від прожиткового мінімуму на одну дитину. Крім того, на розмір впливає ще й вік дитини.

Згідно з показниками бюджету на 2024 рік прожитковий мінімум становить:

на дітей до 6 років – 2 563 гривні,

– 2 563 гривні, на дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень,

– 3 196 гривень, працездатні особи – 3 028 гривень,

– 3 028 гривень, особи, що втра­тили праце­здат­ність – 2 361 гривню.

До речі, у 2023 році загальний показник прожиткового мінімуму становив 2 589 гривень. У 2024 році він виріс на 331 гривню.

Як рахують розмір аліментів

З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:

на одну дитину — 1/4 від доходу;

— 1/4 від доходу; на двох — 1/3 від доходу;

— 1/3 від доходу; на трьох і більше — 1/2 від доходу.

Однак суд ще враховує стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність інших дітей та непрацездатних родичів, права власності (нерухомість, автомобіль тощо) та витрати/доходи платника.

Розмір аліментів у 2024 році

За розрахунками, гарантований розмір аліментів для дітей становитиме у 2024 році:

до 6 років – не менше 1 281,5 гривні,

– не менше 1 281,5 гривні, від 6 до 18 років – не менше 1 598 гривень.

Чим відрізняється гартований розмір аліментів від рекомендованого

Гарантований розмір аліментів на одну дитину – це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір – це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.

Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

до 6 років – 25 630 гривень,

– 25 630 гривень, від 6 до 18 років – 31 960 гривень.

Що буде якщо не сплачувати аліменти

Якщо матір або батько, які сплачують аліменти, вчасно не виплачуватимуть суму, то заборгованість буде з урахуванням індексу інфляції та 3%-річних від суми боргу.

Покарання за несплату аліментів:

цивільна відповідальність,

адміністративна відповідальність (суспільно корисні роботи, обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні автомобілем, користування зброєю та полювання),

кримінальна відповідальність (громадські роботи, домашній арешт та обмеження волі до 2 років).

Також особі обмежений виїзд за кордон, якщо аліменти не сплачуються понад 6 місяців. Керування автомобілем теж обмежується. Втім тут є певні нюанси:

Якщо ваш транспортний засіб – основне джерело доходу платника. Тоді на керування автомобілем дають дозвіл. Є інвалідність І чи II групи, або ж допомагає такій особі. Військова служба. Є відстрочення сплати заборгованості за аліментами.

Зауважте, що якщо батько чи мати, які проживають з дитиною на яку нараховуються аліменти, витрачає кошти не за цільовим використанням, тобто не витрачає на дитину, сім'ю позбавляють аліментів.