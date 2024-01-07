Від чого залежать суми аліментів

Нагадуємо, що розмір аліментів залежить від рівня прожиткового мінімуму. Відтак на 2024 рік загальний показник заклали на 2 920 гривень.

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Згідно з показниками бюджету на 2024 рік прожитковий мінімум становить:

  • на дітей до 6 років – 2 563 гривні,
  • на дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень,
  • працездатні особи – 3 028 гривень,
  • особи, що втра­тили праце­здат­ність – 2 361 гривню.

До речі, у 2023 році загальний показник прожиткового мінімуму становив 2 589 гривень. У 2024 році він виріс на 331 гривню.

Як рахують розмір аліментів

З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:

  • на одну дитину — 1/4 від доходу;
  • на двох — 1/3 від доходу;
  • на трьох і більше — 1/2 від доходу.
Однак суд ще враховує стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність інших дітей та непрацездатних родичів, права власності (нерухомість, автомобіль тощо) та витрати/доходи платника.

Розмір аліментів у 2024 році

За розрахунками, гарантований розмір аліментів для дітей становитиме у 2024 році:

  • до 6 років – не менше 1 281,5 гривні,
  • від 6 до 18 років – не менше 1 598 гривень.

Чим відрізняється гартований розмір аліментів від рекомендованого


Гарантований розмір аліментів на одну дитину – це мінімальний розмір, який сплачує батько чи матір у випадку, коли їхні доходи низькі. А рекомендований розмір – це той, який встановлює суд у разі достатності заробітку платника аліментів.

Щодо максимальної суми аліментів, то вона не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

  • до 6 років – 25 630 гривень,
  • від 6 до 18 років – 31 960 гривень.

Що буде якщо не сплачувати аліменти

Якщо матір або батько, які сплачують аліменти, вчасно не виплачуватимуть суму, то заборгованість буде з урахуванням індексу інфляції та 3%-річних від суми боргу.

Покарання за несплату аліментів:

  • цивільна відповідальність,
  • адміністративна відповідальність (суспільно корисні роботи, обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні автомобілем, користування зброєю та полювання),
  • кримінальна відповідальність (громадські роботи, домашній арешт та обмеження волі до 2 років).

Також особі обмежений виїзд за кордон, якщо аліменти не сплачуються понад 6 місяців. Керування автомобілем теж обмежується. Втім тут є певні нюанси:

  1. Якщо ваш транспортний засіб – основне джерело доходу платника. Тоді на керування автомобілем дають дозвіл.
  2. Є інвалідність І чи II групи, або ж допомагає такій особі.
  3. Військова служба.
  4. Є відстрочення сплати заборгованості за аліментами.