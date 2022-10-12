Пенсії ростуть повільніше, ніж долар і ціни: як змінилися виплати з початку війни

За перше півріччя цього року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті. Також у 2022 році скоротилась кількість людей, що отримують менше ніж 3 000 гривень – з 54% до 43%.

Пенсії менше ніж 3 000 гривень

Якщо кількість пенсіонерів, котрі отримують менше ніж 3 000 гривень (82 долари) зменшилась, то відсоток тих, хто отримує понад 10 000 гривень (273 долари) – до 6,6% у 2022 році.

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Від 5 000 до 10 000 грн (137 – 273 доларів) отримують 18,5% пенсіонерів проти 13,5% у першому півріччі минулого року.

Середня пенсія в Україні

У першому півріччі 2022 року середня пенсія в Україні зросла на 17% в гривневому еквіваленті та на 10% у доларовому еквіваленті, або на 4 437 гривень та 152 доларів відповідно проти аналогічного періоду торік. Якщо порівнювати середню пенсію з першим півріччям 2019 року, то вона зросла майже удвічі в гривні та 34% у доларовому еквіваленті.

Після того, як НБУ підняв офіційний курс долара до 36,6 гривні, середня пенсія становить 121 долара.

Скільки отримуватимуть пенсіонери у 2023 році

Що стосується розміру пенсій у наступному році, то вона залишиться на рівні кінця 2022 року. Річ у тім, що розмір пенсії в Україні прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Тож оскільки прожитковий мінімум у 2023 році не підвищуватиметься, відповідно й не зросте мінімальна пенсія.

З 1 грудня 2022 року прожитковий мінімум зросте до 2 093 гривень, тож мінімальна пенсія цьогоріч ще підвищиться.

Що стосується умови для виходу на пенсію, то вона зміниться, адже зросте необхідний страховий стаж.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати страховий стаж щонайменше 30 років. Цьогоріч мінімальним порогом є 29 років.

У 63 роки зможуть вийти на пенсію люди зі стажем 20 років.

А у 65 років, щоб вийти на пенсію, достатньо мати 15 років страхового стажу.

Кількість пенсіонерів в Україні

Згідно зі статистикою Опендатабот, за рік кількість пенсіонерів скоротилась майже на 200 тисяч осіб.

Темпи скорочення дещо вщухли: якщо за перше півріччя 2021 року кількість пенсіонерів зменшилась на 1,5%, то за відповідний період 2022 року – на 0,6%.

Загалом станом на липень в Україні 10 775 414 пенсіонерів.