Пенсії менше ніж 3 000 гривень
Якщо кількість пенсіонерів, котрі отримують менше ніж 3 000 гривень (82 долари) зменшилась, то відсоток тих, хто отримує понад 10 000 гривень (273 долари) – до 6,6% у 2022 році.
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Від 5 000 до 10 000 грн (137 – 273 доларів) отримують 18,5% пенсіонерів проти 13,5% у першому півріччі минулого року.
Середня пенсія в Україні
У першому півріччі 2022 року середня пенсія в Україні зросла на 17% в гривневому еквіваленті та на 10% у доларовому еквіваленті, або на 4 437 гривень та 152 доларів відповідно проти аналогічного періоду торік. Якщо порівнювати середню пенсію з першим півріччям 2019 року, то вона зросла майже удвічі в гривні та 34% у доларовому еквіваленті.
Скільки отримуватимуть пенсіонери у 2023 році
Що стосується розміру пенсій у наступному році, то вона залишиться на рівні кінця 2022 року. Річ у тім, що розмір пенсії в Україні прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Тож оскільки прожитковий мінімум у 2023 році не підвищуватиметься, відповідно й не зросте мінімальна пенсія.
Що стосується умови для виходу на пенсію, то вона зміниться, адже зросте необхідний страховий стаж.
- Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати страховий стаж щонайменше 30 років. Цьогоріч мінімальним порогом є 29 років.
- У 63 роки зможуть вийти на пенсію люди зі стажем 20 років.
- А у 65 років, щоб вийти на пенсію, достатньо мати 15 років страхового стажу.
Кількість пенсіонерів в Україні
- Згідно зі статистикою Опендатабот, за рік кількість пенсіонерів скоротилась майже на 200 тисяч осіб.
- Темпи скорочення дещо вщухли: якщо за перше півріччя 2021 року кількість пенсіонерів зменшилась на 1,5%, то за відповідний період 2022 року – на 0,6%.
- Загалом станом на липень в Україні 10 775 414 пенсіонерів.