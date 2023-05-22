Перерахунок пенсій влітку: кому можуть підвищити виплату

Розмір пенсії залежить від двох індивідуальних показників: тривалості страхового стажу та розміру офіційної зарплати, яку отримував пенсіонер. Однак виплата може бути перерахована в бік збільшення – при чому як у масовому, так й індивідуальному порядку.

Коли пенсії перераховують індивідуально

За словами голови правління Пенсійного фонду Євгена Капінуса, індивідуальний перерахунок відбувається після звернення особи до фонду із заявою про його проведення. Також слід додати "якийсь додатковий документ, що впливає на розмір пенсії" (наприклад, про трудовий стаж, який не врахований у пенсійній справі, про зміну кількості членів сім’ї тощо).

Читайте також Яку пенсію можна отримати за вислугу років

Інша опція – виникнення обставин, що дають право на підвищення пенсії конкретної особи (наприклад, перебування на утриманні в пенсіонера непрацездатних членів сім’ї).

За яких умов пенсії перераховують масово

Масові перерахунки проводяться у зв’язку зі змінами в законодавстві та не потребують особистого звернення пенсіонера. Вони здійснюються у зв'язку зі:

збільшенням прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати;

проведенням індексації пенсій;

встановлення вікових надбавок.

Зверніть увагу! Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” визначено, що кожен пенсіонер має право на перерахунок пенсії.

У результаті таких перерахунків, зазначив Капінус, розмір підвищення кожного конкретного пенсіонера визначається індивідуально, з урахуванням особистих показників особи. Йдеться про:

закон, за яким було призначено пенсію;

рік призначення виплати;

тривалість страхового стажу;

величину заробітної плати;

факт роботи;

належність пенсіонера до певної вікової категорії.

Важливо! Українці можуть збільшити свою пенсію, почавши сплачувати добровільні внески.

Кому перерахують пенсії в червні

У червні 1 000 гривень доплатять українцям, які на цей момент відповідають двом умовам. Зокрема:

розмір пенсій яких складає 5 842 гривні;

які вийшли на пенсію, маючи 35 років страхового стажу.

При цьому коефіцієнт у формулі розрахунку також збільшений. Нині він складає 0,37 – замість колишнього 0,35.