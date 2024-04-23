Пенсія в осіб з інвалідністю 3 групи: скільки отримують пенсіонери

Нараховування пенсії для 3 групи інвалідності залежить від деяких факторів. Йдеться про індивідуальні особливості, а також стаж особи.

Який розмір пенсій для осіб з інвалідністю 3 групи

Пенсії за інвалідністю залежить від групи інвалідності. Таким чином, особи з 3 групою та страховим стажем від 1 до 14 років отримують 50% пенсії за віком.

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Важливо додати, що для розрахунку пенсії за віком, яка є в основі розміру пенсії за інвалідністю, до набутого страхового стажу додається період з дня установлення інвалідності до досягнення особою 60 років.

Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності у 2024 році становлять: для осіб, які не працюють, з інвалідністю 2 й 3 груп –, а для осіб, які працюють, з інвалідністю 2 й 3 груп –

Саму ж пенсію за інвалідністю призначають з дня встановлення інвалідності, але якщо заява подана впродовж 3-х місяців опісля.

Пенсії для військовослужбовців та ліквідаторів ЧАЕС

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни мінімальні пенсійні виплати встановлено на таких рівнях:

1 група – 13 604,50 гривні (650% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

2 група – 10 988,25 гривні (525% від прожиткового мінімуму);

3 група – 7 534,80 гривні (360% від прожиткового мінімуму).

Водночас для осіб, які постраждали через Чорнобильську катастрофу, мінімальні пенсії становлять:

1 група – 8 187,48 гривні;

2 група – 6 549,98 гривні;

3 група – 5 048,95 гривні;

Діти з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Для ліквідаторів ЧАЕС суми такі: