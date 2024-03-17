Як дізнатися розмір пенсії через Дію

Українці можуть з'ясувати, яку пенсію вони матимуть, через особистий кабінет у на вебпорталі Дія. Сервіс дозволяє побачити, скільки людина заробила впродовж життя, всього у кілька кліків.

Послідовність дій

Для того, щоб дізнатися розмір майбутньої пенсії, треба скористатися вебпорталом Дія. У застосунку така опція недоступна.

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Ось кроки, які потрібно виконати:

Увійдіть у свій особистий кабінет на вебпорталі та перейдіть у розділ "Послуги". Оберіть опцію "Пенсії, пільги та допомога". Виберіть потрібну вам функцію з переліку доступних: "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" та інші.

! "Довідка ОК-5" надає інформацію про суми заробітку, які враховуються під час нарахуванні пенсії, страховий стаж та сплату страхових внесків. "Довідка ОК-7" містить відомості про суми заробітної плати, з яких сплачуються ЄСВ та страховий стаж з 2011 року. Це дозволяє визначити страховий стаж для розрахунку суми лікарняних, допомоги з безробіття та інші соціальні виплати.

Доплати за віком

За віком пенсіонери можуть отримувати щомісячні доплати до пенсії залежно від свого віку. Ось перелік таких доплат:

У віці 70 років можна отримати доплату у розмірі 300 гривень.

У віці 75 років доплата становить 456 гривень.

У віці 80 років пенсіонер може отримувати доплату у розмірі 570 гривень.

Важливо зауважити, що такі доплати не призначаються для пенсіонерів, які отримують пенсію на рівні понад 10 340,35 гривні на місяць.