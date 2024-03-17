Последовательность действий

Для того чтобы узнать размер будущей пенсии, надо воспользоваться веб-порталом "Дия". В приложении такая опция недоступна.

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Вот шаги, которые нужно выполнить:

Войдите в свой личный кабинет на веб-портале и перейдите в раздел "Услуги". Выберите опцию "Пенсии, льготы и помощь". Выберите нужную вам функцию из перечня доступных: "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и другие.

Обратите внимание! "Справка ОК-5" предоставляет информацию о суммах заработка, которые учитываются при начислении пенсии, страховой стаж и уплату страховых взносов. "Справка ОК-7" содержит сведения о суммах заработной платы, с которых уплачиваются ЕСВ и страховой стаж с 2011 года. Это позволяет определить страховой стаж для расчета суммы больничных, пособия по безработице и другие социальные выплаты.

Доплаты по возрасту

Пенсионеры могут получать ежемесячные доплаты к пенсии в зависимости от своего возраста. Вот перечень таких доплат:

В возрасте 70 лет можно получить доплату в размере 300 гривен.

В возрасте 75 лет доплата составляет 456 гривен.

В возрасте 80 лет пенсионер может получать доплату в размере 570 гривен.

Важно заметить, что такие доплаты не назначаются для пенсионеров, которые получают пенсию на уровне более 10 340,35 гривны в месяц.