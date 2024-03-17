Послідовність дій

Для того, щоб дізнатися розмір майбутньої пенсії, треба скористатися вебпорталом Дія. У застосунку така опція недоступна.

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Ось кроки, які потрібно виконати:

  1. Увійдіть у свій особистий кабінет на вебпорталі та перейдіть у розділ "Послуги".
  2. Оберіть опцію "Пенсії, пільги та допомога".
  3. Виберіть потрібну вам функцію з переліку доступних: "Довідка про доходи пенсіонера", "Призначення пенсії", "Перерахунок пенсії", "Довідка ОК-5", "Довідка ОК-7" та інші.

Доплати за віком

За віком пенсіонери можуть отримувати щомісячні доплати до пенсії залежно від свого віку. Ось перелік таких доплат:

  • У віці 70 років можна отримати доплату у розмірі 300 гривень.
  • У віці 75 років доплата становить 456 гривень.
  • У віці 80 років пенсіонер може отримувати доплату у розмірі 570 гривень.

Важливо зауважити, що такі доплати не призначаються для пенсіонерів, які отримують пенсію на рівні понад 10 340,35 гривні на місяць.