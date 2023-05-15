Індексація пенсій у 2023 році: на кого чекає підвищення виплат

Цьогоріч влада передбачила поетапну індексацію та перерахунок виплат українським пенсіонерам. Чимало з них продовжать отримувати доплати до пенсій за віком.

Які доплати отримають пенсіонери у 2023 році

Останніми роками держава кілька разів підвищувала суму пенсійних виплат. Особливо це стосувалося мінімальних виплат.

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Цьогоріч українці продовжать отримувати доплати за віком:

пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше – у розмірі до 570 гривень;

пенсіонери віком 75 – 80 років – у розмірі до 456 гривень;

а пенсіонери віком 70-75 років – у розмірі до 300 гривень.

Завдяки цим заходам орієнтовно 4 мільйони пенсіонерів отримують пенсію у розмірі від 3 до 4 тисяч гривень,

– повідомляють у Верховній Раді з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

С олідарна система пенсій: чому вона збиткова

За словами Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, солідарна система державного пенсійного страхування в Україні є збитковою. Крім того, вона не є солідарною де-факто.

Нагадуємо, що вона базується на основі солідарності та субсидування та здійснення виплати пенсій та надання соціальних послуг коштом коштів Пенсійного фонду.

Все через те, що низка категорій громадян отримують пенсію відповідно до статусу. Особливі підходи до пенсії мають, зокрема, судді, прокурори, чорнобильці, митники, науковці, чиновники різних рівнів. Відтак, мінімальна та максимальна пенсія можуть відрізнятися подекуди в 10 разів.