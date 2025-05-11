Яка буде пенсія, якщо зарплата 20 000 гривень

На розмір пенсії впливає не тільки зарплата. До уваги також беруться кількість набутого стажу, вік виходу на заслужений відпочинок та інші фактори.

Яку будеш отримувати пенсію, якщо маєш зарплату 20 тисяч гривень

Для розрахунків, потрібно знати точну кількість набутого стажу. Уявимо, що цей показник складає – 30 років, пише 24 Канал.

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Відповідно, такий пенсіонер не зможе вийти на пенсію у 60 років в 2025. Річ у тім, що, аби піти на заслужений відпочинок в цьому віці необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу.

Зверніть увагу! Така особа зможе вийти на пенсію у 63 та 65 років. Для такого віку, набутого стажу достатньо.

При виході на заслужений відпочинок у 63 роки і зарплаті 20 тисяч гривень, пенсія буде приблизно – 7,8 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо мав зарплату 20 тисяч і стаж 30 років / Скриншот пенсійний калькулятор

В 65 років, за таких обставин, вийти на пенсію буде вигідніше. Пенсія буде приблизно – 8,5 тисяч гривень.



Чи впливає стаж на розмір пенсії / Скриншот пенсійний калькулятор

Зауважте! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.