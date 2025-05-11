Яку будеш отримувати пенсію, якщо маєш зарплату 20 тисяч гривень

Для розрахунків, потрібно знати точну кількість набутого стажу. Уявимо, що цей показник складає – 30 років, пише 24 Канал.

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Відповідно, такий пенсіонер не зможе вийти на пенсію у 60 років в 2025. Річ у тім, що, аби піти на заслужений відпочинок в цьому віці необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу.

Зверніть увагу! Така особа зможе вийти на пенсію у 63 та 65 років. Для такого віку, набутого стажу достатньо.

При виході на заслужений відпочинок у 63 роки і зарплаті 20 тисяч гривень, пенсія буде приблизно – 7,8 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо мав зарплату 20 тисяч і стаж 30 років / Скриншот пенсійний калькулятор

В 65 років, за таких обставин, вийти на пенсію буде вигідніше. Пенсія буде приблизно – 8,5 тисяч гривень.



Чи впливає стаж на розмір пенсії / Скриншот пенсійний калькулятор

Зауважте! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.