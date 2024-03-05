Як розмір середньої зарплатні впливає на розмір пенсії

Пенсійний фонд оголосив про оновлення середньої заробітної плати в країні, яка відіграє головну роль у розрахунку деяких видів пенсій. За інформацією Пенсійного фонду, середня заробітна плата в Україні за 2023 рік становила 14 308 гривень.

Як пенсія залежить від зарплати

Показник, який визначається на основі заробітної плати, із якої були сплачені страхові внески, використовується для розрахунку пенсій. Середній розмір зарплати за три останні роки — 2021, 2022, 2023 — становить 13 559 гривень.

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Для осіб, які виходять на пенсію цього року, застосовується показник середньої заробітної плати за три останні роки.

! Щоб розрахувати основний розмір пенсії за віком, потрібно взяти цей середній показник заробітної плати, помножити його на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та на коефіцієнт стажу.

Для пенсій, призначених до 2018 року, у формулі розрахунку використовують середню заробітну плату по Україні, яка станом на 1 березня після індексації становила 7994 гривні. Це створює диспропорцію між пенсіями, призначеними до та після 2018 року, зберігаючи суттєву різницю – майже в п'ять із половиною тисяч гривень.

На кого впливає середня зарплатня

! Попри обіцянки про введення бальної системи та нову справедливу формулу, яка мала б урівняти пенсійні виплати, дисбаланс між пенсіонерами, які вийшли на пенсію раніше, і тими, хто виходить на пенсію в поточному році, залишається.

До оголошення нової середньої заробітної плати за січень-лютий для розрахунку пенсій використовували дані про середню зарплату за період 2020 – 2022 років. Однак з оновленням інформації про середню заробітну плату передбачено автоматичне перерахування пенсій.

! Цей показник середньої заробітної плати використовується не тільки для розрахунку пенсій загалом, але й для обчислення мінімальних виплат певним категоріям громадян.

Зокрема, для розрахунку пенсій за інвалідністю серед ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи:

60% від цього показника призначатимуть для осіб з інвалідністю третьої групи;

80% — для другої групи;

100% — для першої групи.

Отже, оновлена середня зарплата має безпосередній вплив на розмір пенсійних виплат цих категорій громадян.

Зокрема, з 1 березня розмір пенсії по інвалідності для ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи встановлюється на такому рівні відповідно до оновленої середньої заробітної плати: