Яка буде пенсія, якщо маєш стаж 31 рік

Кількість стажу впливає на розмір пенсійної виплати. Також цей показник визначає, коли особа може піти на заслужений відпочинок.

Чи можна піти на пенсію, маючи 31 рік стажу?

Наразі 31 року офіційного стажу достатньо, щоб вийти на заслужений відпочинок, повідомляє Пенсійний фонд.

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Мінімуми для виходу на пенсію залежать від віку. У 2026 році вони такі:

для виходу на пенсію в 60 років, мінімум – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки мінімум складає уже орієнтовно – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Тобто, маючи 31 рік стажу, особа може вийти на пенсію в 63 роки. При розрахунках її виплати, врахуємо, що:

така особа мала дохід 15 тисяч гривень;

йде на пенсію на загальних умовах.

За вказаних вище умов, пенсія складатиме орієнтовно – 5,1 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 31 рік / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Зауважимо, вимоги до стажу будуть змінюватись. Йдеться про показники для 60 та 63 років. Вони щорічно зростатимуть до 2028 року. А от для 65 мінімум поки не планують коригувати.