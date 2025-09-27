Кількість стажу впливає на розмір виплати. Також цей показник є визначальним для віку виходу на заслужений відпочинок.

Яка буде пенсія при стажі 40 років?

При стажі 40 років у 2025 можна вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років, пише 24 Канал.

Аби провести розрахунки врахуємо, що окрім стажу особа:

виходить на пенсію на загальних умовах;

мала дохід 10 тисяч гривень.

На основі вказаних даних вийде, що пенсія такої людини в 60 років складатиме орієнтовно – 4,5 тисячі гривень.



Яка буде пенсія в 60 при стажі 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор

В 63, за таких умов, вийти на пенсію буде вигідніше. Виплата складатиме уже приблизно – 5,3 тисячі гривень.



Яка буде пенсія в 63, якщо маєш стажу 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор

В 65 років це буде найвигідніше. Адже пенсія складатиме уже орієнтовно – 5,8 тисячі гривень.



Який буде розмір пенсії при стажі 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Що потрібно знати пенсіонерам у 2025?