27 сентября, 23:30
Какая будет пенсия, если проработал 40 лет

Анастасия Зорик
Основні тези
  • При стаже 40 лет в 2025 году можно выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.
  • Пенсия в 60 лет будет составлять примерно 4,5 тысячи гривен, в 63 года – 5,3 тысячи гривен, а в 65 лет – 5,8 тысячи гривен.

Количество стажа влияет на размер выплаты. Также этот показатель является определяющим для возраста выхода на заслуженный отдых.

Какая будет пенсия при стаже 40 лет?

При стаже 40 лет в 2025 можно выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, пишет 24 Канал.

Чтобы провести расчеты, учтем, что кроме стажа лицо:

  • выходит на пенсию на общих условиях;
  • имело доход 10 тысяч гривен.

На основе указанных данных получится, что пенсия такого человека в 60 лет будет составлять ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.


Какая будет пенсия в 60 при стаже 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

В 63, при таких условиях, выйти на пенсию будет выгоднее. Выплата будет составлять уже примерно – 5,3 тысячи гривен.


Какая будет пенсия в 63, если имеешь стаж 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

В 65 лет это будет выгоднее всего. Ведь пенсия будет составлять уже ориентировочно – 5,8 тысячи гривен.


Какой будет размер пенсии при стаже 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

Что нужно знать пенсионерам в 2025 году?

  • Чтобы выйти на пенсию в этом году, нужно иметь в 65 лет как минимум 15 лет стажа. Для 60 лет минимальное требование – 32 года стажа, в 63 – 22 года стажа, сообщает ПФУ.

  • Еще в 2024 году были внесены изменения в закон о зачислении стажа приобретенного за рубежом. Теперь сделать так, чтобы его досчитали к украинской пенсии, значительно легче.

  • Ветераны войны в Украине могут получить пенсию по специальному алгоритму. Как отмечает Минобороны, пенсионная выплата таких лиц зависит от денежного обеспечения.