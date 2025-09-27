Количество стажа влияет на размер выплаты. Также этот показатель является определяющим для возраста выхода на заслуженный отдых.

Какая будет пенсия при стаже 40 лет?

При стаже 40 лет в 2025 можно выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, пишет 24 Канал.

Читайте также Специальная помощь для малообеспеченных: как платить за ЖКХ меньше

Чтобы провести расчеты, учтем, что кроме стажа лицо:

выходит на пенсию на общих условиях;

имело доход 10 тысяч гривен.

На основе указанных данных получится, что пенсия такого человека в 60 лет будет составлять ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.



Какая будет пенсия в 60 при стаже 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

В 63, при таких условиях, выйти на пенсию будет выгоднее. Выплата будет составлять уже примерно – 5,3 тысячи гривен.



Какая будет пенсия в 63, если имеешь стаж 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

В 65 лет это будет выгоднее всего. Ведь пенсия будет составлять уже ориентировочно – 5,8 тысячи гривен.



Какой будет размер пенсии при стаже 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

Что нужно знать пенсионерам в 2025 году?